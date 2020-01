Barrio tras barrio de José C. Paz parece zona de bombardeo. El coronavirus no se anima a entrar al distrito que gestiona el hombre del poncho desde hace casi dos décadas. Las imágenes que nos envía Fernando al Whatsapp de SMnoticias aterrorizan.

“Estamos podridos de esta situación, acá en el barrio Rene Favaloro rebalsan las cloacas porque se llevaron los motores que bombean. Estamos tapados por mierda, basura e inseguridad”, dice el hombre.

Sorprendido este equipo por lo impresionante de las imágenes remitidas por el vecino, al comentario de nuestra producción de que “parecen zonas de catástrofe”, el hombre respondió: “ojalá se trate de catástrofe, esto es el pan de cada día”.

“Esto no es invento ni chicana política, es hartazgo, desde que tengo uso de razón José C. Paz está abandonado. Tengo 32 años, vivo a una cuadra de la estacion Sol y Verde, no pasan ni la máquina para emparejar la calle. Vivir acá es muy triste comparado con Malvinas Argentinas o San Miguel”, comenta.

El vecino comparte imágenes de lo que queda de un patrullero de la Policía Bonaerense circulando con el motor fundido. De la calle Potosí inundada durante un día de lluvia y el barrizal de la calle Bolivar, mientras un cartel municipal anuncia desde hace años su inminente asfaltado.