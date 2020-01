José C. Paz superó todos los límites inimaginables de corrupción. Los basureros le piden coima a...

Las tarjetas son otorgadas sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite a aquellas personas que reciban la Asignación Universal por Hijo, con hijos menores de 6 años, embarazadas con más de 3 meses de gestación y personas con discapacidad. El proceso de selección es a través de la base de datos del ANSES con el fin de que no haya intermediarios y sea un proceso transparente.

La tarjeta AlimentAr es una tarjeta de débito del Banco Nación que puede ser utilizada para la compra de cualquier tipo de alimentos -excepto bebidas alcohólicas- por un valor de entre 4 mil y 6 mil pesos mensuales para ser utilizada en supermercados y almacenes adheridos. El saldo será recargado cada tercer viernes del mes y no permitirá la extracción de dinero.

Y agregó: “El operativo es ágil, la gente viene y esta cómoda. Trabajamos en conjunto, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el Municipio, para que la gente se sienta cómoda y no se convierta en un trámite tedioso, teniendo en cuenta que muchos vienen con chicos”.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Este programa está recorriendo cada uno de los municipios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el interior del país. Es un complemento muy importante de una política de Estado, que se debe a una decisión política que tomó nuestro presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta la crisis que había y que la gente no podía comer ni llegar a fin de mes. La tarjeta es para comprar alimentos, sobre todo pensando en los niños más pequeños”.