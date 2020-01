Pero el movimiento no pasó desapercibido para las cámaras de seguridad monitoreadas desde el Centro de Operaciones del Municipio, donde siguieron todos sus movimientos y se envió una alerta a los móviles Protección Ciudadana. Ello permitió visualizar que intentó ocultarse con la bicicleta robada en un pasillo de Sargento Díaz entre Chacabuco y Urquiza.

