Para obtener la credencial no hace falta realizar ningún trámite. La implementación del beneficio sucede de manera automática a partir del cruce de datos entre Anses y la Asignación Universal por Hijo. Por lo tanto, será Anses quien dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos a cada beneficiario para que retire su plástico.

