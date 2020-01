Ubicada en una de las tribunas, Solange de Boulogne, comentó: “Yo fui a la colonia del Campo 2 y hoy en día mi hija concurre allí porque es excelente, contienen y cuidan a nuestros chicos. Es muy bueno que se brinde esta posibilidad porque hay papás que no pueden pagar una colonia. Se los recomiendo a todos los vecinos”.

La Natación fue una de las actividades más requeridas por los chicos que se acercaron a las colonias. “Los profesores nos enseñar a nadar y a perfeccionarnos. Encima nos divertimos muchísimo, si fuera por mí no salía del agua”, expresó entre risas, Diana de 11 años, que asiste al Campo 4.