Además de la instalación de una posta policial móvil y las cámaras de seguridad, la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio incorporó dos vehículos ecológicos de vigilancia. El secretario Hugo Giuffré explicó: “Estos móviles eléctricos permiten llegar al vecino por el requerimiento que fuera necesario. Considerando las tres hectáreas que sumaron a la nueva Costanera, patrullan un territorio bastante extenso”.

Los vecinos disfrutan a pleno de la renovada Costanera Municipal del distrito, que se amplió en tres hectáreas a orillas del río, que es un sueño largamente acariciado. En paralelo, el Municipio desplegó una serie de elementos tecnológicos para garantizar la seguridad de las familias concurrentes.

Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Hugo Giuffré, acompañado por subsecretario del área, Néstor Pisetta, expresó: “Cada inversión que hace el Municipio con esta nueva Costanera con tres hectáreas más agregadas va acompañada de todos los equipos de trabajo que posee con sus medios logísticos. Y esto es un agregado más hacia la seguridad del vecino que disfruta de todo este verde y este río. Para nosotros, fue un buen evento establecer la posta móvil junto a una serie de operativos de control de tránsito que se desarrollan durante la tarde y la madrugada. A ello le agregamos mayor cantidad de personal contratado para mayor tranquilidad de la gran cantidad de familias que concurren, que es lo que queremos realmente”.

Y agregó: “Estos móviles eléctricos permiten llegar al vecino por el requerimiento que fuera necesario. Considerando las tres hectáreas que sumaron a la nueva Costanera, patrullan un territorio bastante extenso. Podemos hacer el pasaje mucho más rápido pero a baja velocidad, con altura suficiente. Y al ser eléctricos condice con el medio ambiente, porque no hay contaminación y está disponible las 24 horas. Para nosotros, es importante como apoyo”. “Al disfrute de los vecinos le agregamos seguridad con puestos de control, cámaras y además con estos nuevos móviles eléctricos”, concluyó.

En cuanto a los vecinos que disfrutaban el día en la Costanera, Karina dijo: “Vine con mi sobrina y mi hija, y la verdad que llegué y no entendía nada. Me sorprendí y me parece hermoso. Está muy cambiado para mejor”.

Y Lorena, una vecina que concurrió con su hija y dos amigos a pasar el día, finalizó: “Está muy linda, es la segunda vez que vengo. Me habían dicho de la inauguración. Estoy muy contenta, es espectacular. Y muy bueno también lo de la seguridad, que es más que importante”.