Estuvieron presentes en la jornada, la directora general de Regularización Dominial de Tigre, Claudia Miyoshi; y funcionarios y concejales de los municipios de Exaltación de la Cruz, San Fernando, La Plata, La Matanza, Escobar, San Martín, Merlo, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora, Hurlingham, Florencio Varela, San Isidro, Madariaga, Beriso, Ensenada, Benito Juárez, Quilmes, Berazategui, Moreno y Almirante Brown.

En el Municipio de Tigre, la Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular fue creada en 2019 por decisión del intendente Julio Zamora con la premisa de ampliar el desarrollo local inclusivo de hábitat social y economía popular. El área tiene como referencia promover la iniciativa impulsada por el Papa Francisco de tierra, techo y trabajo. El año pasado se entregaron más de 400 escrituras definitivas de manera completamente gratuita, para vecinos que no han podido acceder a gestionar escrituras de forma particular. A su vez, para este 2020 se prevé -una vez que los planos estén aprobados por la provincia de Buenos Aires- entregar entre 500 y 600 nuevas escrituras.