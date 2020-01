Recientemente asumido como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el ex diputado Carlos Brown comentó que su nueva función le “abre la posibilidad de insistir en los temas productivos”, cuestión en la que viene trabajando desde hace muchos años. Reuniones con Kicillof y expectativa por la nueva función de Gabriel Katopodis en la Nación.

Su nueva responsabilidad “está vinculada con nuestra tarea en el Movimiento Productivo Argentino, y de una interrelación entre Eduardo Duhalde y el presidente de la República”, Alberto Fernández.

El BICE es un banco dependiente mayoritariamente del Ministerio de la Producción, “y cuya tarea se vincula con obtener fondos y destinarlos a la actividad productiva de las pymes, y al financiamiento del comercio exterior”, comentó Brown, quien compartirá el directorio con José Ignacio de Mendiguren, como presidente; Miguel Peirano, Fabián Musso, Nicolás Scioli y Kelly Olmos.

“Es una tarea nueva, muy vinculada con lo que vengo haciendo desde siempre, la que me abre la posibilidad de insistir en los temas productivos”, comentó el hombre de San Martín.

Días atrás, ‘Tato’ Brown se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el ministro de la Producción de la provincia, Augusto Costa, a consecuencia también, dijo, “de conversaciones que lleva adelante el ex presidente Eduardo Duhalde con todos los dirigentes que tienen responsabilidades”.

“Le llevé una serie de inquietudes, de proyectos realizados durante mi gestión en el Ministerio de la Producción, lo vi muy interesado y quedamos en volvernos a juntar en los próximos días”, adelantó, al momento que sostuvo que “sin producción, sin actividad económica, y sin generación de empleo digno y genuino del sector privado no hay salida para el país”.

“Si Alberto Fernández y Axel Kicillof le dan un empuje a lo productivo, la situación puede mejorar ostensiblemente”, manifestó.

De todos modos, el ex ministro no es optimista en cuanto al escenario que deja el endeudamiento nacional y provincial, la problemática inflacionaria y el nulo acompañamiento financiero. En relación, Brown dijo que hay que generar confianza a través de propuestas “para que haya un cambio posicional”.

“Hay que dejar de pensar que la solución sale solamente de lo puntual del día a día, y no de la actividad productiva”, insistió.

Finalmente, sobre la designación del intendente Gabriel Katopodis como ministro de Obras Públicas de la Nación, Carlos Brown opinó que, según declaraciones, el sanmartinense “se encontró con problemas importantes y está buscando cómo refinanciar la obra pública”, después del fracaso de las PPP -Participación Público Privada- a razón de la caída del financiamiento externo.

“Sin perjuicio de eso, el presupuesto nacional tiene fondos para afectar en obra pública, los que si se manejan con cuidado pueden ser efectivos”, consideró.