“La mayoría de las personas son conscientes y vienen sin bebidas alcohólicas. Aquellos que si tienen alcohol no se toman para mal estos controles y acceden a guardarlo en sus autos o descartarlo en algún tacho de basura”, agregó el funcionario. Y concluyó: “Nosotros venimos haciendo en el espacio público una gran tarea. Hay un mantenimiento constante, jornadas de limpieza de residuos y estos controles, que se seguirán llevando a cabo todos los fines de semana”.

“Estamos haciendo un operativo de control siguiendo una ordenanza municipal que indica que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Concientizamos a la gente de que no ingrese con este tipo de bebidas a la costa del río, fomentando que las familias pasen días agradables sin disturbios”, afirmó Diego Selmo, subdirector de Inspección General de San Isidro.