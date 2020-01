Al respecto, el alcalde anfitrión, Gustavo Menéndez, manifestó su alegría porque “en poquito tiempo nos estemos organizando para iniciar las clases en tiempo y forma y que los niños no pierdan un solo día de clases”. “Esta herramienta que se presenta hoy permite tener la posibilidad de sumar dinero rápidamente a los municipios para que los problemas edilicios de las escuelas puedan ser solucionados. Fueron cuatro años difíciles, en este caso para la educación de la Provincia y su infraestructura, y para mi es un orgullo tener un gobernador que pone en el centro de su acción política es tema, la reparación histórica de muchas escuelas”, añadió.

El programa busca un trabajo articulado y comprometido de la comunidad educativa para reconstruir las escuelas de la Provincia de la mano de los consejeros escolares, docentes, no docentes, agrupaciones gremiales, padres y alumnos.

“La escuela pública es lo que nos eleva, lo que nos impulsa, lo que salva la vida, la trayectoria, los futuros, de los y las bonaerenses. Eso es lo que queremos, recuperar no solo los edificios sino el lugar prioritario que tiene que tener la educación en la provincia de Buenos Aires”, aseguró el gobernador durante el acto, que se desarrolló en la Secundaria 3 de la localidad de San Antonio de Padua.