Bailaron y se divirtieron miles de niños, abuelos, personas con discapacidad, vecinos que realizaron actividades deportivas en enero y sus familiares. “Es una alegría ver que la infraestructura hecha durante estos años hoy tiene su rédito, viendo a chicos y abuelos felices haciendo deporte en este verano”, dijo el intendente de San Fernando. Ya está abierta la inscripción para el mes de febrero.

A punto de culminar enero, el Municipio de San Fernando organizó una espectacular y colorida fiesta para despedir el primer mes de las colonias de verano del Municipio, con sus niños concurrentes y todos los vecinos que participaron de actividades deportivas.

El intendente Juan Andreotti, quien concurrió acompañado del secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, destacó: “En esta fiesta del verano del mes de enero de todos los polideportivos han participado alrededor de 15 mil personas entre papás, chicos y abuelos, todos disfrutando de este evento ya característico de San Fernando, donde confluye toda la familia y se festeja todo lo realizado durante estas colonias de enero”.

Y agregó: “Es una alegría ver que la infraestructura hecha durante estos años hoy tiene su rédito, viendo a los chicos y abuelos felices haciendo deporte en este verano”. “Tener la posibilidad de un lugar donde ganar valores, hacer deporte y amigos es muy importante, así que a disfrutar lo que queda de este verano y con una alegría enorme. Invitamos a la colonia a todos lo que no lo han hecho todavía a anotarse para el mes de febrero, que será tan linda como la de este mes”, concluyó el jefe comunal.

En cuanto a quienes participaron de la fiesta, Juan, del barrio Santa Catalina, que va al Polideportivo 6, dijo: “Está muy bueno, porque hacemos amigos, nos divertimos, la pasamos genial, bailamos y hacemos fiestas. Y hoy vinimos a disfrutar con todo”. Su compañera Morena agregó: “La pasamos muy lindo, porque nos divertimos las chicas y los chicos. Y lo que más me gusta hacer es Patín, que es muy divertido”.

Y Benjamín, que va al Polideportivo 2, destacó: “Por ahora muy bien, jugamos partidos, nos metemos a la pileta, y lo más importante es que nos divertimos y hacemos amigos. Es un lugar muy bueno”.

Los padres acompañaron todo el tiempo desde las tribunas. Antoinette, del Polideportivo 3 “el del río”, dijo: “Mis dos hijas Arelys y Guadalupe, de 12 y 9 años, van a la colonia de verano y durante todo el año, porque aparte de la colonia, hacen Natación, les gusta el deporte, y a mí también, y trato de estar con ellas. Y también es muy buena la iniciativa del Municipio con los polideportivos. Hace poco me mudé a San Fernando y la verdad es otra cosa comparado donde antes vivía; ha cambiado muchísimo. Estoy contenta, feliz”.

Macarena agregó, “Vinimos a ver a mi nene Mateo, de 7 años, que concurre al Poli 6. Todos los años venimos, hace más o menos cuatro años. Me parece genial, espectacular, porque son actividades diversas que hacen los chicos todos los años, y donde los chicos usan ese tiempo de vacaciones para no aburrirse estando en casa. Si no mi nene está mucho con el celular, la tecnología y a veces eso es contraproducente. Es recomendable para todos los chicos. Vine con mi mamá y un amigo de la familia”.

Celeste, del Polideportivo 2, fue con sus vecinas y muchos amigos del barrio San Roque: “Vine a ver a mis chicas Morena y Daniela y a todos los participantes. Me parece excelentísimo, todos los años están concurriendo para salir todos del hogar y distraerse.

Y Vanesa, del polideportivo anfitrión, que fue con sus hermanas y sobrina, culmino diciendo: “Vine a ver a mi nene Benjamín de 5 años. La verdad que es el segundo año que participa y me gusta mucho como son los profesores, como los tratan, todo perfecto, no tengo quejas. Viene durante el año a jugar al fútbol, y perfecto, estaba entusiasmado, quería venir y que lo vea su familia”.

También estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y autoridades de todos los polideportivos.