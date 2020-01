José C. Paz superó todos los límites inimaginables de corrupción. Los basureros le piden coima a los vecinos para recolectar sus residuos. ¿Quién controla?. ¿Los funcionarios son socios en ese accionar?. Los vecinos denuncian lo ineficaz del servicio municipal, mientras tanto, por el pésimo estado de las calles de tierra, los camiones de recolección se quedan atrapados en el barro.

Los vecinos no paran de denunciar que los recolectores de residuos del gobierno de Mario Ishii los extorsionan para llevarse la basura. Así lo cuenta Nélida del barrio San Luis: “Ellos pasan pidiendo plata y si no les das, no se llevan nada”.

También Carolina Silva, de barrio Sarmiento, expone una situación de total abandono, donde , ante la falta de recolección, la gente tira la basura en el arroyo Zinny, por lo que “suben las cucarachas y ratas a las casas, esto es muy insalubre”.

Y si los vecinos de José C. Paz tienen suerte y el recolector pasa, la falta de obras del gobierno municipal en las calles de tierra causan que los camiones se atasquen en el barro. Diana de Barrio Alberdi envía el testimonio visual, compartido en el video de esta nota.

También otro vecino envió al Whatsapp de SMnoticias imágenes dantescas de la ciudad de la basura. Los alrededores de la colonia de verano en barrio Primavera; un terrible basural en la calle Luis María Drago; y la contaminación y foco infeccioso de meses y meses de ausencia estatal en el frente del cementerio municipal.