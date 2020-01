Frente a estos cambios políticos en el Municipio, Diego Perrella dijo que en lo personal, “siempre me encontrarán militando porque eso es lo que votó la gente en octubre, reforzar esos lazos y compromisos con la ciudadanía”. “El gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal estaba muy lejos de la gente”, opinó el edil, mientras consideró que el peronismo tiene la responsabilidad “con estructura militante” de buscar ese acercamiento hacia los vecinos.

Según el dirigente “el plan Argentina contra el Hambre no es solamente el ministro de Desarrollo Social entregando la tarjeta Alimentar, sino también la búsqueda de dignidad a través de cloacas, agua potable, pavimento e iluminación”. “Si tenés que hacer dos cuadras de cola para sacar agua de una canilla comunitaria, eso no es digno”, agregó.

“Queremos terminar con las deudas pendientes que tenemos en la ciudad, culminando con las calles de tierra, y completar la red de agua potable y cloacas, en línea con las posibilidades que tengamos”, sostuvo Perrella, quien sobre lo último destacó la necesidad de cubrir esa cuestión básica y elemental, no solo en el partido, sino en todo el país.

“Vamos a profundizar lo que venimos haciendo durante los últimos ocho años del gobierno de Gabriel Katopodis” dijo el concejal, con proyectos como “el polideportivo más grande que tendrá San Martín”, en el predio del ex Tiro Federal, o la continuidad de la renovación de las avenidas Presidente Perón (desde Ruta 8 hasta Triunvirato), y Perdriel, (de Ruta 8 hasta la estación Lourdes), más la reconversión a led y recuperación de espacios públicos.