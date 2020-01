La asignación del beneficio es automática a partir de un cruce de datos de ANSES y la Asignación Universal por Hijo, es decir que no requiere de ningún trámite complementario para obtener la tarjeta. Es necesario, por otra parte, que cada vecino tenga actualizada su información personal para que el Banco Nación pueda notificarle por teléfono o celular cuándo y dónde retirarla.

Esta medida permitirá a los malvinenses comprar todo tipo de alimentos en los comercios adheridos que dispongan de posnet, con las bebidas alcohólicas como única excepción. A pesar de ser una tarjeta de débito, no servirá para extraer dinero en efectivo. De esta forma, el tercer viernes de cada mes el gobierno nacional depositará en la tarjeta 4 mil pesos para las familias con 1 hijo y 6 mil pesos para las familias con 2 hijos o más.