Además, para mitigar el tema de las inundaciones teniendo en cuenta la cercanía con el arroyo Albuera, el Municipio toma medidas y hará un reservorio de agua en la misma plaza, el cual permanecerá inundado en los momentos de lluvia, para luego recuperar su condición normal. De esta manera, el agua ingresará en el reservorio y no a la casa de los vecinos.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la Plaza Domingo Miguel Azar -ex Maure- lugar en el cual el Municipio trabaja en tres nuevas cuadras de pavimentación y obra hidráulica que rodean ese espacio público del distrito.

En este lugar de Grand Bourg se realiza la pavimentación e hidráulica de las calles que rodean ese espacio público, conocido como ex Plaza Maure. Estas tareas forman parte de las obras que realiza el Municipio en los accesos a escuelas.