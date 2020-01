Este viernes 24 de enero se realizará una jornada extra para aquellos remanentes en el cuartel de Bomberos -Juan C. Reguera y Ruta 202- de 7 a 14.

Previo a la entrega, a todos los beneficiarios se les brindó una charla sobre alimentación saludable. La tarjeta AlimentAr funciona en forma similar a cualquier tarjeta de débito bancaria pero solo puede ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo.

“Las beneficiarias se van hoy con las tarjetas con saldo y se recarga el tercer viernes de cada mes. Son 25 millones de pesos que van a mover la economía de San Fernando. Estamos logrando las tres cosas que son claves, que todos coman bien, que no haya hambre; generar trabajo; y mover la economía local”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de la Nación explicó: “En San Fernando se distribuyen 5 mil tarjetas que son para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres con embarazos a partir del tercer mes y para las personas con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo. Son alrededor de 10 mil chicos sanfernandinos. Es una tarjeta del Banco Nación que no permite extraer plata del cajero, sino que es para comprar los alimentos que quieran las familias. Son tarjetas de 4 mil pesos para madres con un solo hijo y de 6 mil pesos para el resto”.

“Los vecinos lo están tomando muy bien, no solo por los beneficios de la tarjeta sino porque también ven la forma articulada en la que trabajamos junto con Nación y Provincia. La gente recibe un derecho como lo es la posibilidad de comer”, manifestó el jefe comunal.