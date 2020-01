La directora general de Obras Públicas, Isabel Dumas, hizo referencia al detalle técnico de la renovación edilicia. “Estamos haciendo el colegio prácticamente a nuevo porque no se podía rescatar nada del antiguo edificio. Tomamos la decisión de construirlo desde cero, resguardando el Salón de Usos Múltiples que está en buen estado. Son 460 metros cuadrados con 5 aulas y un aula técnica. Trabajamos con nuevas ideas sobre la educación infantil que es el uso de las paredes vidriadas para poder ver todo lo que pasa adentro. Hay un parque con juegos y hacemos énfasis en preservar el espacio verde”, explicó la arquitecta.

This site is protected by wp-copyrightpro.com