Cabe recordar que durante los días previos, las y los destinatarios de la tarjeta están siendo convocados por la Anses, a través de correos o mensajes telefónicos de texto, en donde se les detalla el día y el horario en el que deberán presentarse según cada caso. El retiro de la misma podrá realizarlo únicamente el/la titular con DNI actualizado, tal como figura en el padrón, y no se tomará como válido un certificado de documento en trámite.

“Esta iniciativa está orientada a tratar de sumar frutas, verduras, carnes y lácteos a la dieta diaria. Sabemos que no es fácil, pero el esfuerzo tiene que ver con que la mesa familiar deje de ser un privilegio de unos pocos y pase a ser un derechos de la mayoría”, destacó.