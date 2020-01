Ceamse es una empresa estatal que maneja los rellenos sanitarios del área metropolitana. A razón del conflicto gremial, los camiones no pueden ingresar al predio a descargar la basura.

“Por un conflicto gremial en el Ceamse, que afecta a varios municipios por tiempo indeterminado, no habrá recolección de residuos en Tres de Febrero. Te pedimos por favor que no saques la basura hasta tanto se levante la medida”, informaron desde la Comuna.

Tres de Febrero recomienda a sus vecinos no sacar la basura