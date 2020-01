Promediando la charla, el hombre de la agrupación Peronismo 26 de Julio hizo un balance de los primeros días del gobierno nacional y provincial. “Ante todo hay esperanza en la calle”, afirmó. “Se fue un gobierno que todos los días nos daba una paliza al bolsillo y a la moral, pero hay que ir de a poco, ya que no se puede hacer un cambio drástico de un día para el otro”, expresó. “Con la vuelta de los Precios Cuidados, con congelar el precio de los medicamentos y con los aumentos a los jubilados, ya se frenó el saqueo al bolsillo de los argentinos. Ahora hay que bajar la inflación, generar más mercado interno y levantar el deterioro que dejó el gobierno anterior”, agregó.

“Tenemos muchos vecinos que ya se organizaron en juntas para reclamar esto. Nosotros vamos a estar acompañando este reclamo desde el Concejo Deliberante”, manifestó. “Con un gobierno nacional y popular tenemos que sanear esa deuda que hay en Tigre y gran parte del conurbano”, y recordó que la zona norte cuenta con “una planta potabilizadora en Dique Lujan, y otra en San Fernando, que no está operando a toda la capacidad que tiene”.

También dijo que “siempre la agenda ambiental va a estar presente”, y señaló que “la situación de la contaminación del río Reconquista es crítica, y no depende solo de Tigre o San Fernando, ya que ese curso de agua abarca más de una quincena de distritos”. Por eso, reclamó el saneamiento del río. “Tenemos perspectivas positivas de que el nuevo gobierno provincial lo ponga en agenda. El nuestro es uno de los deltas más grandes del mundo, hay que preservarlo y cuidarlo”, sintetizó.

Para cerrar, consideró que “las internas son una muy buena herramienta para dirimir diferencias o liderazgos”. “Este Frente de Todos, para que prospere en el tiempo, necesita internas. Fuimos muy amplios en la conformación de este frente y creo que con las internas vamos a ser más amplios”, añadió, y mencionó que desde su espacio, el Peronismo 26 de Julio, utilizarán este año no electoral para abocarse “a la formación de compañeros y vecinos en general”.

“Quizás debamos darnos más debate interno”, planteó Parbst, y expuso: “En 2019 conformamos un frente local amplio y en el que se discutió mucho, y pudimos ganar, por eso creo que nos debemos mayores reuniones de bloque y ahí empezar a discutir entre todos que distrito queremos”. “Hay concejales con los que no nos hemos cruzado a hablar y tomaron diferentes posturas”, por ejemplo, “renunciando a sus dietas”, recordó.