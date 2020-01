No es necesario hacer ningún trámite para sacar la tarjeta, ya que la misma es producto del cruce de información de ANSES y otros organismos del Estado que determinan con exactitud quienes son los beneficiarios.

La tarjeta AlimentAr funciona en forma similar a cualquier tarjeta de débito bancaria pero solo puede ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo. La misma será cargada todos los meses -el tercer viernes del mes- acreditando el monto de 4 mil pesos para familias con 1 hijo y 6 mil pesos para familias con 2 o más hijos.

Los días miércoles y jueves se entregarán las tarjetas en el cuartel de Bomberos Voluntarios -Juan C. Reguera y Ruta 202- de 7 a 14; y el viernes se realizará una jornada extra para aquellos remanentes. Será el ANSES quien notifique por mensaje de texto o e-mail al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia, en una franja horaria asignada.