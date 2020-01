Las tarjetas serán otorgadas sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite a aquellas personas que reciban la Asignación Universal por Hijo con hijos menores de 6 años, embarazadas con más de 3 meses de gestación y personas con discapacidad. El proceso de selección es a través de la base de datos del ANSES con el fin de que no haya intermediarios y sea un proceso transparente.

La tarjeta AlimentAr es una tarjeta de débito del Banco Nación que puede ser utilizada para la compra de cualquier tipo de alimentos -excepto bebidas alcohólicas- por un valor de entre 4 mil y 6 mil pesos mensuales para ser utilizada en supermercados y almacenes adheridos. El saldo será recargado cada tercer viernes del mes y no permitirá la extracción de dinero.

Por su parte, Arroyo sostuvo: “Tenemos como tarea garantizar que haya menos pobreza y lograr movilidad social ascendente, pero primero todos tenemos que lograr un compromiso que se extienda en el tiempo, que no haya hambre en la Argentina”.