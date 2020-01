Finalmente el Secretario de Salud merlense expresó: “Esto no es un acto político, es una acción concreta que están haciendo el gobierno de la Nación, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Estamos tratando de poner el hombro entre todos, es importante”.

Por su parte el ministro de Nación expresó, respecto al brote de Sarampión, que “la idea es tener controlado el tema”. “En este municipio ha habido 23 casos, se trabaja intensamente no solo en puestos fijos sino también en abordajes territoriales y casa por casa. Estamos vacunando con refuerzo, tenemos dosis de vacuna para vacunar a toda la gente”, añadió.