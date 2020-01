Se trata de una ampliación de obra hidráulica en la calle Pellegrini en Villa de Mayo. Luego de este trabajo se puede proyectar a futuro y realizar el pavimento. Con esta labor los vecinos no sufrirán problemas de acumulación de agua en la vía pública.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la calle Pellegrini entre Pujol y Cabildo, en la localidad de Villa de Mayo. Allí el Municipio trabaja en una ampliación de obra hidráulica para conectar con una ya preexistente.

El jefe comunal afirmó: “Es una obra complementaria de hidráulica que elimina la zanja, para en un futuro no muy lejano poder hacer la pavimentación de la calle. Pero con un problema de base resuelto que siempre es lo que más complica, lo más costoso, lo que no se ve y no se hacía. Seguimos con este esquema de seguir trabajando, de no frenar, de ser constantes y avanzar todo lo que se pueda”.

Para poder seguir trabajando en la zona, el Municipio necesita hacer si o si este tipo de obras que evitan la acumulación de agua, inundaciones, e impiden el crecimiento del barrio. Al respecto Nardini dijo: “Sino sería hacer el pavimento al divino botón, se estaría malgastando el recurso del Estado, la obra no quedaría bien y se rompería más fácil posteriormente. Les explicamos a los vecinos la importancia que tiene, ellos padecen la problemática asique lo tienen claro”.

El mandatario caminó las dos cuadras sobre las cuales se desarrolla la obra y charló con las familias. “Estamos en pleno enero y seguimos con el esquema, la planificación y la ejecución de obra pública”, finalizó el jefe comunal.