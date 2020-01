Ante la falta de cámaras municipales y móviles de patrullaje en José C. Paz, no se pudo dar con los dos delincuentes que huyeron.

Se conocieron las imágenes del ladrón ultimado en José C. Paz por un policía local de Malvinas Argentinas, cuando intentó asaltarlo junto a dos cómplices.

Así quedó el delincuente abatido por un policía en José C. Paz