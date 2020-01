Finamente, Esther compartió su experiencia: “Si yo tuviera que pagar un lugar así para pasar el verano, no podría. Por eso estoy muy agradecida con Juan Andreotti y con todo el equipo de deporte del Municipio. Esto es vida para mí”.

Los abuelos celebraron por los juegos y actividades que ya disfrutan junto a sus pares en los polideportivos. En el Polideportivo 3, colmaron las instalaciones. Norma comentó: “La venimos pasando re lindo, tranquila y haciendo lo que una quiere y le gusta Hay buena compañía y un grupo muy hermoso. El polideportivo esta bárbaro, no nos podemos quejar de nada”.