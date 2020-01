El Puerto de Frutos es un gran centro comercial a cielo abierto, donde se desarrollan numerosos comercios y puestos de artesanías, paseos en lancha y locales gastronómicos. Además, el Municipio despliega una amplia oferta gastronómica en otras localidades, como Villa La Ñata y Dique Luján, el Paseo Victorica, incluso Benavídez con Torrepueblo, un lugar que transporta a sus visitantes a una típica villa en La Toscana con variados menúes y una agenda de espectáculos para todos los gustos; y otros puntos de la ciudad, que quizás no están atravesadas por el río, pero que también tienen un desarrollo culinario importante.

