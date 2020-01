El Plan Argentina Contra el Hambre tiene varias acciones. La más urgente es la tarjeta AlimentAr, que está destinada a la compra de alimentos, excepto bebidas alcohólicas, y no permite extraer dinero. La reciben beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, madres y padres con niños y niñas menores de 6 años; embarazadas a partir de los 3 meses que reciben la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben Asignación Universal por Hijo. Tiene dos montos, 4 mil pesos para familias con un hijo y 6 mil pesos para dos chicos en adelante, que se recargan el tercer viernes de cada mes.

El cronograma se inició en los partidos de Hurlingham, San Fernando, San Martín, Morón, Almirante Brown, Avellaneda y La Matanza. El 27 continúa la entrega en Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes. El 3 de febrero sigue en Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela. El operativo finalizará el 10 de febrero en San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui.