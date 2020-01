“Ahora tenemos un gobernador que maneja su propio celular y que contesta inmediatamente los llamados, algo que antes no pasaba. Un ciudadano con responsabilidades institucionales que no se cree ni más ni menos que cualquiera. Para el partido de Escobar es una gran noticia poder trabajar de manera articulada con un gobierno que tiene la misma sintonía política y prioriza el bien común de todos los bonaerenses”, finalizó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com