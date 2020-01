El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, envió una carta a los vecinos adelantando “los fuertes aumentos” que tndrán en la boleta del Impuesto Inmobiliario, que cobra el gobierno provincial. Asimismo, aclaró que los legisladores “que le son cercanos” rechazaron estas subas impulsadas por el jefe de Estado bonaerense.

La carta llegó vía mail y casa por casa, para dar aviso de lo que para Posse es un “impuestazo injusto”, tal el titulo de la misiva.

“En los próximos días estarás recibiendo la boleta de ARBA que envía y cobra la provincia de Buenos Aires. Estas boletas del Impuesto Inmobiliario vendrán con fuertes aumentos de hasta un 75%. Quiero contarte que cuando el gobernador Axel Kicillof presentó esta propuesta de aumento en la Legislatura de Buenos Aires, los cinco diputados que me son cercanos, dentro de Cambiemos, votaron en contra de esta suba porque afecta a muchos contribuyentes con ajustes muy por encima de la inflación”, explicó el jefe comunal.

“Lamentablemente fueron solo estos cinco diputados los que se opusieron y propusieron que solo se cobrase esta suba a un mínimo porcentaje de los propietarios de viviendas de la más alta valuación. El resto de los legisladores -los del oficialismo y una parte importante de Cambiemos- votó por un aumento que impacta en un universo mayor de contribuyentes”, aclaró Gustavo Posse.

“Quiero decirte que no avalo subas injustas y perjudiciales y pienso que cuando hay una emergencia el dinero no debe provenir solo de los vecinos, y la Provincia debería buscar otras fuentes de financiamiento que no los perjudiquen”, remarcó el intendente.

“En San Isidro aumentamos un 20% el ABL en enero, muy por debajo de la inflación 2019, porque comprendemos el esfuerzo que los vecinos hacen para mantener o mejorar su calidad de vida”, sostuvo Posse. Y concluyó: “Seguiremos luchando en cada ámbito para defender el interés de los sanisidrenses, de todos los vecinos”.