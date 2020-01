Mediante una campaña de divulgación, descacharreo y fumigación en barrios, el Municipio busca controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue. “Como todos los años, ponemos en marcha los operativos de prevención y los duplicamos en los espacios públicos de San Fernando realmente muy bellos que los vecinos utilizan”, dijo el director Gabriel Tato.

En el casco céntrico de San Fernando, se llevaron a cabo tareas de prevención del dengue mediante fumigación, como parte de una campaña que abarca a todo el Municipio. En esta ocasión, se realizó en las plazas Mitre y San Martín.

Durante esta intervención, el director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “San Fernando tiene espacios públicos realmente muy bellos que los vecinos utilizan. Como cada año, como cada verano desde 2012, realizamos estos operativos que hacemos en distintos barrios de San Fernando, pero en su totalidad durante el período estival”.

Y agregó: “Queremos recordar a los vecinos que, como todos los años, ponemos en marcha los operativos y los duplicamos desde la Secretaría de Espacios Públicos con acciones de descacharreo, que son fundamentales para la prevención, fumigando al atardecer y primeras horas de la noche, que es cuando el mosquito convive con el humano. Para que estén preparados los equipos para que cuando los vecinos sacan los cacharros, pedimos que se comuniquen con Atención al Vecino para retirarlos”.

Tato destacó, además, que se utiliza un producto inocuo que mata por contacto directo con el mosquito, pero que cuando llega a la tierra se desactiva. Y las interrupciones que se hacen durante la noche en las plazas son por escasos minutos.

“Durante todo el verano, así como hacemos los descacharreos en los barrios, vamos a ir haciendo sistemáticamente fumigaciones en cada una de las plazas de nuestro distrito”, concluyó Gabriel Tato.

En cuanto a los vecinos, Julio, hoy viviendo en San Isidro, opinó: “Está muy bien, me gusta. Me siento más protegido. Leí el folleto que me entregaron y me estoy enterando”.

Juan, vecino de la calle Ituzaingó, agregó: “Está muy bien, felicito al Municipio por esta acción que realiza para combatir al mosquito. Uno se queda más tranquilo, porque no hay muchos, está dando resultado”.

Y Laura, de paseo por San Fernando, dijo: “Bien, me parece interesante, está bueno más por los chicos, porque a uno le gusta venir a las plazas con ellos para aprovecharlas”.