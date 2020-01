En tanto, la fiscal no adoptó ningún temperamento legal al momento en cuanto al policía, al considerar que actuó en el marco de la legítima defensa, y mientras aguardaba el resultado de distintas pericias, como la autopsia al cuerpo del asaltante, que se realizará el lunes en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

De inmediato, el efectivo dio aviso de lo ocurrido al 911, mientras que un médico policial constató que el asaltante herido -cuya identidad no trascendió- había fallecido.

Un policía bonaerense mató a balazos a un delincuente que intentó robarle junto a dos cómplices, mientras circulaba en auto en José C. Paz, informaron fuentes judiciales.

José C. Paz cada día más inseguro: Policía mató a ladrón que quiso asaltarlo