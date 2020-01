Ocurrió el sábado pasado. Romina se contactó con el Whatsapp de SMnoticias para denunciar la falta de respuestas por parte del Estado Municipal y Provincial, a través de la Policía, luego de que le robaran su automóvil.

“Me robaron mi auto en el Mercado Concentrador de José C. Paz. Pedí las cámaras del estacionamiento y me responden que no hay. Los trapitos no dicen nada”, comenta la mujer, dejando abierta la sospecha de zona liberada.

“Dos meses hace que compré mi auto, lo usaba para trasladar a mis siete hijos, una injusticia total”, agregó la lectora de esta web.

El Mercado Concentrador es un ente público – privado del cuál el intendente Mario Ishii se declaró “presidente vitalicio”, un negocio que deja varios millones de dólares al año y que se desprende de la Secretaría Privada.

Con balances poco claros, esta megaferia tiene la atención del Estado Municipal para la recaudación, pero no para la seguridad de los consumidores.