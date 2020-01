Este jueves murió en el Hospital Balestrini de La Matanza, el femicida Matías Bernal, quien el pasado 19 de diciembre había asesinado a su esposa Laura Sirera, ex candidata a concejal de Pilar por el Frente de Todos . Aparentemente habría sufrido una neumonía provocada por una infección intrahospitalaria.

