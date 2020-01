Asimismo, desde el gobierno de Escobar aclararon que “desconocemos la existencia de dicho programa y recomendamos a la comunidad no completar el formulario ni brindar sus datos personales”. A su vez, recomienda a los vecinos que, ante cualquier consulta, se acerquen a la Dirección de Obras Particulares.

Mediante un comunicado de prensa, la Municipalidad de Escobar informó que “la publicación que circula en redes sociales respecto a una supuesta inscripción a un programa titulado Plan Nacional – Mi Primer Vivienda no tiene relación con ninguna iniciativa del Estado municipal, provincial o nacional”.