“Estamos dando continuidad a un programa que para nosotros es muy especial. Una iniciativa cuyo inicio se remonta al 2016, cuando lo impulsamos y sancionamos desde el Concejo Deliberante. Este programa nació en aquellos años, con el propósito fundamental de acompañar a las instituciones sociales, deportivas, culturales que se veían cada vez más amenazadas por el incremento abusivo de las tarifas”, sostuvo Ghi, y agregó que “pensamos en construir esta herramienta como ayuda para sortear la crisis en ese momento, y hoy, no solo la ratificamos, sino que la estamos perfeccionando, dotándola de más recursos, porque somos conscientes de la importancia que tiene para muchas de las asociaciones”.

