Sin embargo, no podemos pasar por alto que el combinado dirigido por Lionel Scaloni no levanta este título desde 1993, por lo que necesitará el apoyo incondicional de su afición y la mejor versión de un Lionel Messi que puede ser decisivo.

Además, se está desarrollando una estrategia coordinada por parte de la administración pública y el sector privado para posicionar a Argentina dentro de los grandes referentes dentro del ámbito del turismo deportivo, un modelo de negocio que no deja de crecer en todos los rincones del planeta. Eso sí, el país latinoamericano cuenta con una ventaja sustancial respecto a sus competidores, ya que su calendario de eventos durante los próximos meses es espectacular.