Lo acompañó en su recorrida Guillermo Ferreyra, intendente de Fray Mamerto Esquiú, ciudad de la provincia de Catamarca. “Me parece espectacular el lugar y lo que ha crecido. Está garantizado el acceso total para todos. Si Leo pudo hacer esto en una sola gestión, no imagino lo que va a hacer con dos”, aseguró el funcionario.

El jefe comunal afirmó: “Hoy podemos disfrutar que hemos triplicado la cantidad de chicos que vienen a nuestras colonias, algo que hasta el año pasado era impensado porque no teníamos la infraestructura deportiva. Seguiremos trabajando para avanzar y generar más inclusión a través del deporte social”.