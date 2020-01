Por su parte, Ghi destacó: “En estos años no puedo dejar de valorar el esfuerzo del intendente Juan Zabaleta en el marco de una gestión que puso de pie a Hurlingham, que le dio horizontes de crecimiento, que lo hizo junto con su comunidad, en un momento donde la Nación y la Provincia miraban para otro lado, generó una agenda de desarrollo. Lo que nos propusimos es que Morón adquiera el mismo protagonismo”. “Los límites no tienen que ser escenario de problemas, tienen que ser espacios de complementariedad de cooperación y de encontrar soluciones para nuestra gente”, agregó.

“Siempre digo que es muy bueno haber recuperado a Lucas Ghi como intendente de Morón, no solamente porque estamos compartiendo esta tarea, que frente a la situación de abandono ha traído tantos problemas a los vecinos, sino porque podemos pensar el futuro de nuestras comunidades, compartir políticas de desarrollo en conjunto, trabajar en políticas contra la inseguridad, mejorar el transporte y los accesos a Hurlingham y a Morón”, manifestó Zabaleta.