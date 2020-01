Por último, pero no menos importante, en Burger Fest habrá musicalización, magos y otras atracciones pensadas para todas las edades.

Como no puede ser de otra manera, el festival contará con su propio patio cervecero, con las mejores propuestas de cerveza artesanal. Para aquellos que busquen otros acompañamientos, también habrá espacios destinados a los vinos, cócteles y jugos naturales.