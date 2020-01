Lo denuncia al Whatsapp de SMnoticias Ariel, vecino de Parque Alvear 3, quien comparte fotos del camión de la Municipalidad de José C. Paz que no cuenta con ningún tipo de número identificatorio.

“Vivo en Washington y Laprida, si no les pago o no les doy la propina no se llevan la basura”, denuncia el vecino de José C. Paz, distrito donde el servicio está municipalizado, siendo el más deficiente de toda la provincia de Buenos Aires.

En relación, otro vecino se contactó con este medio para denunciar la falta de recolección continua en la calle Pirovano y Capitán Martínez. En lo que va de enero, cuenta, apenas levantaron los residuos dos días.