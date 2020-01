Por su parte, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y anfitrión, destacó que “esta tarjeta no solamente es importante porque va corrigiendo la deficiencia alimentaria sino que genera una inyección de dinero que mueve la economía”. “En Merlo estamos hablando de unos 100 millones de pesos en un círculo virtuoso que genera oportunidades y generación de empleo”, remarcó.

Arroyo destacó la necesidad de esta medida para luchar contra la mal nutrición y reactivar la economía. “La tarjeta alimentaria es la principal política en esta primera etapa de gobierno”, aseguró el ministro, en tanto que resaltó “es una tarjeta del banco público que no permite sacar dinero, pero si comprar alimento, los alimentos que quieren y como quieren las familias”