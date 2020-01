“El deporte para San Isidro es una herramienta de inclusión. No trabajamos para sacar campeones -aunque de igual forma muchas veces sí los termina habiendo- si no para que los chicos se sientan contenidos, se eduquen y adquieran valores, sean personas de bien y sanas”, concluyó José Goyanes.

Y este nuevo año no parece quedarse atrás ya que enero comenzó con más de 7 mil chicos inscriptos en las colonias de verano.