Nardini arribó a Márquez y San Martín, el punto donde luego se realizó el oficial corte de cinta, en una pintoresca unidad de la línea de colectivos 371. Al respecto comentó: “Estamos agradecidos con el señor que nos acercó, el colectivo tiene un valor pintoresco, histórico y además me trajo recuerdos de la infancia, es un modelo 72 que nos trasladó por todo el trayecto a mí y a los vecinos que nos acompañaron”.

Nardini expresó: “No solamente son 17 cuadras, sino también, es la entrada principal a nuestra localidad de Adolfo Sourdeaux, en el límite con el distrito vecino de Tigre. La verdad que no teníamos una entrada acorde a lo que representa este lugar para muchos vecinos. Hay gente grande, que ha esperado toda la vida para tener una entrada que los haga sentir orgullosos del lugar en donde viven, y ese es el valor agregado que tiene la obra pública descentralizada”.