Por su parte, la titular de AySA señaló que “recorrimos con el intendente parte de las obras paradas que tenía la empresa en el distrito y vimos como en este barrio, por solo siete cuadras, no se pueden conectar las cloacas”. “Hace mucho tiempo que la obra está parada, incluso por desavenencias entre las propias gestiones del Estado nacional y la empresa. Vamos a comenzar a destrabar todas las acciones que sean necesarias para que cuanto antes este barrio pueda tener el servicio como corresponde”, agregó Galmarini.

