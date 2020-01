En ese sentido, Crecenti ahondó: “Estamos para escuchar a las mujeres, independientemente de que hayan realizado la denuncia o no. Aquí las reciben un equipo de abogados y psicólogos, que les brindan asesoramiento legal y con los que pueden hacer todo tipo de consultas que quedan en el marco de absoluta privacidad. De todas maneras, les indicamos que es fundamental realizar la denuncia. Pero nos ponemos a disposición de lo que cada mujer necesite”.

La Dirección de la Mujer ofrece un servicio de consulta, acompañamiento y terapia en temas que afectan a la violencia doméstica, el maltrato y abusos, derechos de la salud y delitos contra la integridad sexual de la mujer. Además, trabaja en forma coordinada con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, la Mesa Local de Prevención y Atención a la Violencia de Género de San Isidro e instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de distintas áreas.

Todos los días, en promedio, una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Así de concreto puede resumirse una problemática compleja que no es nueva, que atraviesa todos los niveles sociales y que está presente en todos los rincones de nuestro país.