“La situación de emergencia en nuestro distrito no es ajena a lo que sucede en todo el país. En ese contexto, la implementación de la tarjeta alimentaria será, sin dudas, un paso fundamental para empezar a solucionar esta situación. En Morón, la tarjeta no sólo alcanzará a 6 mil familias que hoy sufren hambre, sino que la medida tiene al mismo tiempo el objetivo de reactivar el desarrollo productivo local”, agregó el intendente.

“Seguimos trabajando codo a codo con el ministro Arroyo convencidos de que revertir la crisis alimentaria es una tarea absolutamente prioritaria. No puede haber argentinos y argentinas que pasen hambre. Está claro que ese es el compromiso que asumió el gobierno nacional y juntos, en nuestro caso desde Morón, estamos avanzando en ese camino desde los primeros días de gestión”, señaló Ghi tras el encuentro.