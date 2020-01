Comparamos nueve productos, café, pan lactal, fideos, arroz, aceite, queso rallado, yogurt, leche y papel higiénico, entre los Precios Cuidados y Lidl, un supermercado económico de las afueras de Madrid. La mano de obra como parte del costo unitario de producción es mucho más cara en España que en Argentina, por lo que no queda duda que, a razón de los resultados del relevamiento, en Argentina el encarecimiento de los precios es causa de la incidencia impositiva.

This site is protected by wp-copyrightpro.com