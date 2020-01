“Estamos muy contentos de lo que pudimos articular en pocas semanas de trabajo, porque si los recursos no están al servicio de quienes más los necesitan, la acción de Estado pierde sentido”, remarcó el intendente, quien estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, María José Peteira, y el director de Deporte y Recreación Víctor Campagnoli.

This site is protected by wp-copyrightpro.com