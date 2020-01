Y Felipe finalizó diciendo: “Es el primer día que vengo y ya me estoy divirtiendo. Jugamos al Fútbol y nadamos en la pile”.

Alejo detalló las actividades: “Primero vamos a la pileta, nos divertimos, y juego con los de segundo nivel, nuestro profe es muy bueno. Después nos vamos a comer y seguimos jugando a un montón de cosas”. Y Elio destacó: “Me divierto, me siento muy bien y el profe es un genio. En la pileta hacemos muchos juegos copados y lo súper disfruto”.